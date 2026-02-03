Cyclisme : Evenepoel prend-il le bon chemin pour battre Pogacar ?

Alexandre Higounet

A l'occasion de sa reprise lors du challenge de Majorque disputé la semaine dernière, Remco Evenepoel a remporté les trois courses dont il a pris le départ, à savoir un contre-la-montre par équipe et deux classiques plutôt montagneuses qu'il a surclassées en s'envolant très loin de l'arrivée pour finir seul. Si cette semaine rassure sur son niveau de forme, permet-elle à Evenepoel d'emprunter le bon chemin pour vaincre Pogacar ? Pas si sûr...

Pour sa reprise de la compétition en 2026 à l'occasion du challenge de Majorque, Remco Evenepoel n'avait pas caché qu'il cherchait sur la route la confirmation qu'il avait effectué une bonne préparation hivernale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette confirmation n'a pas tardé puisque le champion belge a remporté les trois courses auxquelles il a participé, un contre-la-montre par équipe puis deux classiques plutôt montagneuses qu'il a survolées, terminant seul après deux raids de longue distance.

« Tout le monde dans le peloton sait ce qu'il va faire, une de ces échappées, et pourtant, ça arrive » A l'occasion d'un podcast pour Sporza.be, Jose De Cauwer, ancien coureur belge devenu consultant, y a vu la confirmation qu'Evenepoel était sur la bonne voie dans son ambition de lutter avec Vingegaard et Pogacar pour le maillot jaune, analysant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Ce n'était pas contre Tadej Pogacar et les autres, mais il faut quand même le faire. Tout le monde dans le peloton sait ce qu'il va faire, une de ces échappées, et pourtant, ça arrive. Remco dégage une grande confiance. Pas seulement en course, mais aussi en dehors du vélo. Son passage chez Red Bull-Bora-Hansgrohe et la façon dont les choses se passent dans cette équipe lui ont clairement fait du bien ».