Cyclisme - Tour de France : Evenepoel peut-il battre Pogacar et Vingegaard ? La réponse choc du boss de Red Bull-Bora-Hansgrohe !

A l'occasion d'un long entretien avec le média flamand Het Nieuwsblad relayé par cyclinguptodate.com, Ralph Denk, le patron de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, est revenu sur son choix de faire signer Remco Evenepoel. Hiérarchie pour le Tour de France entre Evenepoel et Lipowitz, véritable capacité d'Evenepoel de remporter le maillot jaune face à Pogacar et Vingegaard, il n'a évité aucun sujet.

Ralph Denk est le patron de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, celui à l'origine de l'arrivée de Remco Evenepoel cet hiver. Au cours d'un entretien avec le média flamand Het Nieuwsblad relayé par cyclinguptodate.com, Denk est revenu sur ce choix et les ambitions qu'il poursuit avec le champion belge. D'entrée, le boss de l'équipe allemande a précisé qu'il aurait quand même recruté Evenepoel, avec qui un accord avait été scellé depuis longtemps, s'il avait su que son coureur Florian Lipowitz allait terminer sur le podium du Tour de France : « Aurais-je autant insisté pour avoir Evenepoel si j'avais su un an à l'avance que Lipowitz monterait sur le podium du Tour ? Oui. Remco était déjà dans notre viseur quand Sagan courait encore ici ».

« Lipowitz est un excellent cycliste, mais il n'est pas champion du monde ni champion olympique » Et au travers des propos de Ralph Denk, on comprend que si les deux seront leaders sur le Tour de France, l'un semble un peu plus leader que l'autre : « Écoutez : Lipowitz est un excellent cycliste. Je n'oublierai jamais notre première rencontre, dans un café juste en face de l'endroit où nous sommes assis aujourd'hui. Il revenait d'un biathlon et avait parcouru plus de cent kilomètres à vélo. Une histoire incroyable. Mais Lipowitz n'est pas champion du monde. Et il n'est pas champion olympique. Remco, lui, l'est, et même plus. Ils ont peut-être le même âge, mais Remco est bien plus avancé. Dans sa personnalité, dans ses relations avec les médias et ses partenaires. D'ailleurs, maintenant tout le monde parle de Florian, mais si je vous avais dit il y a un an qu'il avait un tel talent, m'auriez-vous cru ? ».