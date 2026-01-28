Cyclisme : Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Il veut croire à la victoire face à Pogacar et Van der Poel !

Alexandre Higounet

Si le Tour de France apparaît totalement sous la domination de Tadej Pogacar, les Monuments, eux, sont sous la coupe du duo Van der Poel-Pogacar, qui a remporté les cinq l'an dernier, Van der Poel gagnant Milan San Remo et Paris-Roubaix pendant que Pogacar levait les bras sur le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Pour autant, le rouleur Suisse Stefan Kung, spécialiste des Flandriennes, veut toujours croire à l'exploit. Il affirme ne pas du tout avoir renoncé.

Ces dernières heures, Tobias Haaland Johanessen, le leader norvégien d'Uno-X, déplorait que beaucoup d'équipes ne couraient pas pour la victoire, mais pour assurer une place derrière Tadej Pogacar : « Parfois, les équipes commencent à mener et on sait qu'elles mènent pour une victoire de Pogacar. C'est lassant. Je pense que trop souvent, nous acceptons notre sort avant même qu'il ne se produise, et ce n'est pas bon pour le cyclisme. J'espère que nous oserons prendre plus de risques pour essayer de gagner et réaliser quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on attend juste que Pogacar attaque, et la course démarre en trombe ».

Des voix s'élèvent pour arrêter de jouer perdant face à Pogacar En ce sens, le coureur norvégien rejoint les prises de position du Flandrien Tiejs Benoot, nouvelle recrue de Décathlon-CGA CGM ou de l'ancien vainqueur du Tour d'Espagne aujourd'hui retraité Chris Horner, qui a récemment fustigé le choix de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe de ne pas associer Primoz Roglic à Remco Evenepoel et Florian Lipowitz sur le Tour de France afin de tout faire pour vaincre Pogacar : « Primoz Roglic et Remco Evenepoel ne se croiseront même pas. Alors, l'écurie Red Bull-Bora-Hansgrohe se ménage-t-elle une grande partie de la saison en n'ayant à affronter Tadej Pogacar qu'à quelques rares moments clés ? Si vous recrutez Remco Evenepoel et Primoz Roglic, il faut tout donner ! Affrontez Tadej Pogacar ! Ensuite, appliquez la tactique à la perfection, obligez l'équipe UAE Team Emirates à tout faire et tentez de battre le numéro un mondial. Ne venez pas me dire plus tard s'ils gagnent des tonnes de courses : « Chris, ils ont tout gagné ! » Je vous dirai simplement où ils ont gagné : là où Tadej Pogacar n'était pas présent ».