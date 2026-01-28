Cyclisme - Tour de France : Une innovation mystère au secours de Jonas Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Toujours en quête d'innovation à tous les niveaux pour tenter d'approcher l'équipe UAE et la star Tadej Pogacar, pour permettre à Jonas Vingegaard de franchir un cap afin de décrocher à nouveau le maillot jaune, le Team Visma-Lease A Bike serait en train de travailler sur une utilisation de l'Intelligence Artificielle. Un membre du staff n'a pas nié l'existence de cette possibilité...

Depuis deux ans, l'équipe Visma-Lease A Bike se heurte à la même quadrature du cercle : comment battre Tadej Pogacar lorsqu'il est au départ, notamment sur le Tour de France ? Alors qu'il y a trois ans, Jonas Vingegaard faisait le match avec le champion slovène, ce dernier a franchi un nouveau palier et domine désormais nettement le Danois, qui doit se contenter de la deuxième place.

« Nous tenons toujours à être très transparents, mais je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment car ce serait aller trop vite » Toujours à la pointe de l'innovation, en quête du moindre gain marginal permettant d'améliorer la performance, la formation hollandaise aurait trouvé une nouvelle innovation, dont elle n'a pas souhaité dévoiler les contours en l'état, préférant maintenir l'effet de surprise intact sur les adversaires. Interrogé sur le sujet, Jacco Verhaeren, le responsable de l'entraînement chez Visma-Lease A Bike, a affirmé dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Nous tenons toujours à être très transparents, mais je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment car ce serait aller trop vite ». Seule certitude, il ne s'agit pas d'un nouveau système de pression des pneus, comme ceux utilisés par Van Aert sur Paris-Roubaix : « Ces systèmes existent déjà et continuent d'évoluer. Il n'y a pas de révolution à ce niveau pour le moment ».