Cyclisme : Il critique le choix de déclasser Roglic pour Evenepoel !

Avec l'arrivée de Remco Evenepoel dans l'objectif commun de remporter le maillot jaune, l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, a mécaniquement écarté Primoz Roglic du leadership sur certaines grandes courses, à commencer par le Tour de France. Un choix aberrant pour l'ancien coureur américain Chris Horner, vainqueur du Tour d'Espagne en 2013.

En faisant signer Remco Evenepoel cet hiver, l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe a misé sur le double champion olympique belge dans la quête du maillot jaune, un choix qui peut se comprendre car Evenepoel appartient à la catégorie des meilleurs coureurs du monde, et il était le seul à être à la fois capable de remporter le maillot jaune et disponible sur le marché. Pour autant, ce choix a mécaniquement amené l'équipe allemande à déclasser Primoz Roglic dans la hiérarchie.

« Si vous recrutez Remco Evenepoel et Primoz Roglic, il faut tout donner ! Affrontez Tadej Pogacar ! » Un choix vivement critiqué par l'ancien coureur américain Chris Horner, vainqueur de la Vuelta en 2013. Horner a ainsi lancé lors d'une discussion pour le podcast Beyond the coverage, comme rapporté par cyclinguptodate.com : « Vous vous souvenez du transfert de la pépite Evenepoel ? Red Bull-Bora-Hansgrohe a dû racheter son contrat, et avec ce rachat, Primoz Roglic, que je considère comme le deuxième meilleur coureur du monde, a perdu du terrain ». Si pour Horner il ne s'agit pas de dire que Roglic a été au top en 2025, comme l'a montré son Tour de France plutôt moyen, le Slovène présente des qualités et un palmarès qui devraient être pris en compte par l'équipe allemande : « Roglic n'était certainement pas le meilleur de la saison 2025, loin de là. Mais quand on regarde son palmarès, avec toutes ses victoires sur la Vuelta, le Giro et les Monuments, on comprend que Primoz Roglic a une carrière incroyable. Mais il a été déclassé. Le Tour de France aura lieu en juillet 2026 et Remco est le leader. Primoz Roglic ne figure même pas sur la liste des coureurs sélectionnés. D'ailleurs, son programme est allégé ».