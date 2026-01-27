Cyclisme : Il critique le choix de déclasser Roglic pour Evenepoel !

Avec l'arrivée de Remco Evenepoel dans l'objectif commun de remporter le maillot jaune, l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, a mécaniquement écarté Primoz Roglic du leadership sur certaines grandes courses, à commencer par le Tour de France. Un choix aberrant pour l'ancien coureur américain Chris Horner, vainqueur du Tour d'Espagne en 2013.
En faisant signer Remco Evenepoel cet hiver, l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe a misé sur le double champion olympique belge dans la quête du maillot jaune, un choix qui peut se comprendre car Evenepoel appartient à la catégorie des meilleurs coureurs du monde, et il était le seul à être à la fois capable de remporter le maillot jaune et disponible sur le marché. Pour autant, ce choix a mécaniquement amené l'équipe allemande à déclasser Primoz Roglic dans la hiérarchie.
« Si vous recrutez Remco Evenepoel et Primoz Roglic, il faut tout donner ! Affrontez Tadej Pogacar ! »
Un choix vivement critiqué par l'ancien coureur américain Chris Horner, vainqueur de la Vuelta en 2013. Horner a ainsi lancé lors d'une discussion pour le podcast Beyond the coverage, comme rapporté par cyclinguptodate.com : « Vous vous souvenez du transfert de la pépite Evenepoel ? Red Bull-Bora-Hansgrohe a dû racheter son contrat, et avec ce rachat, Primoz Roglic, que je considère comme le deuxième meilleur coureur du monde, a perdu du terrain ». Si pour Horner il ne s'agit pas de dire que Roglic a été au top en 2025, comme l'a montré son Tour de France plutôt moyen, le Slovène présente des qualités et un palmarès qui devraient être pris en compte par l'équipe allemande : « Roglic n'était certainement pas le meilleur de la saison 2025, loin de là. Mais quand on regarde son palmarès, avec toutes ses victoires sur la Vuelta, le Giro et les Monuments, on comprend que Primoz Roglic a une carrière incroyable. Mais il a été déclassé. Le Tour de France aura lieu en juillet 2026 et Remco est le leader. Primoz Roglic ne figure même pas sur la liste des coureurs sélectionnés. D'ailleurs, son programme est allégé ».
« Imaginons qu'Evenepoel vienne de se faire laminer par Pogacar, et que Roglic batte ensuite Tadej en Romandie... »
Pour Horner, plus encore que le déclassement du Slovène, la stratégie de Red Bull-Bora-Hansgrohe de ne pas aligner Roglic sur le Tour de France aux côtés d'Evenepoel et de Lipowitz est une aberration : « Primoz Roglic et Remco Evenepoel ne se croiseront même pas. Alors, l'écurie Red Bull-Bora-Hansgrohe se ménage-t-elle une grande partie de la saison en n'ayant à affronter Tadej Pogacar qu'à quelques rares moments clés ? Si vous recrutez Remco Evenepoel et Primoz Roglic, il faut tout donner ! Affrontez Tadej Pogacar ! Ensuite, appliquez la tactique à la perfection, obligez l'équipe UAE Team Emirates à tout faire et tentez de battre le numéro un mondial. Ne venez pas me dire plus tard s'ils gagnent des tonnes de courses : « Chris, ils ont tout gagné ! » Je vous dirai simplement où ils ont gagné : là où Tadej Pogacar n'était pas présent ». Et pour Horner, un scénario pourrait bien se présenter : celui d'un Evenepoel vaincu par Pogacar sur les courses de préparation pendant que Roglic prenait lui le dessus sur le Slovène lors du Tour de Romandie où il est programmé. Un scénario qui mettrait en évidence selon Horner l'erreur qu'a été de séparer Roglic et Evenepoel : « Imaginons que Remco Evenepoel vienne de se faire laminer par Tadej Pogacar, et que Primoz Roglic batte ensuite Tadej Pogacar en Romandie. Et là, ouh mais c'est un revirement de situation de la part des dirigeants de Red Bull-Bora-Hansgrohe. Ils doivent forcément penser au Tour de France, maintenant qu'ils ont écarté Primoz Roglic de l'équipe... Ils ont scindé leur équipe en deux, avec Primoz Roglic et Remco. Sauront-ils les réunir ? Et même s'ils décident d'intégrer Roglic au Tour de France ? Car ces deux coureurs ne courent même pas ensemble en ce début de saison 2026 ».