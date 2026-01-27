Cyclisme : Les détails de la chute improbable de Vingegaard à l'entraînement

Alexandre Higounet

En plein camp d'entraînement du côté de Malaga en Espagne, Jonas Vingegaard a chuté en descente dans la journée de lundi, sans a priori se faire mal. On connaît les détails de la chute et il semblerait que le leader danois du Team Visma-Lease A Bike soit tombé en voulant distancer un cycliste amateur qui avait pris sa roue. Un incident qui a provoqué pas mal de réactions.

Hier, Jonas Vingegaard a chuté en descente lors d'une sortie d'entraînement pendant un stage de préparation du côté de Malaga en Espagne. Si la chute s'est avérée fort heureusement sans gravité, elle a provoqué un petit séisme dans le monde du cyclisme. Tout est parti d'un communiqué de la Visma-Lease A Bike, incitant les cyclistes amateurs à laisser un peu vivre les professionnels lors de leur sortie d'entraînement, comme relayé par cyclismactu.net : « De manière générale, notre équipe souhaite inciter les fans à vélo à privilégier la sécurité. Pour votre propre bien-être et celui des autres, veuillez laisser les cyclistes s'entraîner en toute tranquillité et en leur laissant autant d'espace que possible ».

« Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, mais il m'a répondu non, de partir, très en colère » Si la Visma-Lease A Bike a émis ce communiqué, c'est parce que Jonas Vingegaard a chuté en cherchant à distancer un cycliste amateur qui avait pris sa roue. Ce dernier, un coursier amateur espagnol, a ensuite émis un poste sur Strava, le réseau social des cyclistes, avec une photo prise dans la roue du Danois et un commentaire racontant l'incident, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Vous pouvez être professionnel, mais vous pouvez aussi être humble. Il descendait vite juste pour se débarrasser de moi. Ce n'est pas mon métier, je suis juste un amateur comme un autre, alors je ne crois pas que sa colère en tant que professionnel soit justifiée ». Au-delà du commentaire un peu dur du cycliste amateur car Vingegaard est tout de même tombé, l'incident a suscité un certain agacement du coureur danois, comme en témoigne toujours sur Strava un autre amateur arrivé sur les lieux quelques secondes plus tard : « Il a dû prendre un sacré choc pour se retrouver le visage collé au sol. Je me suis arrêté et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, mais il m'a répondu non, de partir, très en colère. Maintenant, je peux comprendre pourquoi ».