Cyclisme : Très mauvaise nouvelle pour Pogacar avant Milan San Remo et Paris-Roubaix...

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar l'affirme avec force depuis de longs mois, il s'est fixé comme objectif prioritaire de remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès. Mais aussi deux courses qui s'annoncent très difficiles à remporter pour lui. Et dans cette optique, le double champion du monde slovène vient d'enregistrer une très mauvaise nouvelle.

Depuis la fin de saison dernière, Tadej Pogacar ne cache pas qu'il ne rêve que d'une chose pour 2026 : remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès. Devant les micros, le double champion du monde a ainsi lancé qu'il échangerait bien cette saison une victoire sur le Tour de France contre Paris-Roubaix.

Van der Poel, un obstacle infranchissable ? Chris Horner, l'ancien coureur, vainqueur de la Vuelta en 2013, a livré son explication à l'occasion d'une discussion pour le podcast Beyond the Coverage : « Rappelez-vous que j'avais dit que Pogacar serait le prochain Eddy Merckx. Mais beaucoup d'entres vous s'étaient plaints que je fasse la comparaison avec Merckx et toutes ses victoires. OK, Merckx a gagné tous les monuments, il a gagné cinq Tour de France et Tadej n'en a gagné que quatre... OK, Tadej doit en gagner un autre, et en 2026, il a une chance d'égaler le légendaire Eddy Merckx en remportant ce cinquième Tour de France. Mais dans le même temps cela ne rendra pas sa saison meilleure que la dernière ou la précédente. Alors comment peut-il faire mieux ? Il n'a pas besoin de gagner une nouvelle fois les Strade Bianche, il n'a pas besoin de gagner un Tour des Flandres supplémentaire, il n'a pas besoin de gagner à Liège encore une fois... Ce qu'il doit gagner, ce qui rendrait sa saison légendaire, c'est qu'il gagne Milan San Remo et Paris-Roubaix. Il aurait alors les cinq Monuments. Et alors personne ne pourrait venir me contredire avec autant de force lorsque je dis qu'il est le prochain Eddy Merckx ».