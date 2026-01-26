Cyclisme : « Ce que veut vraiment Tadej Pogacar... »

Alexandre Higounet

Ancien coureur professionnel, vainqueur notamment d'un Tour d'Espagne sur la fin de sa carrière, Chris Horner a été l'un des premiers à estimer que Tadej Pogacar allait atteindre le statut de meilleur coureur de l'histoire du cyclisme, aux côtés d'Eddy Merckx. A l'évocation de la saison 2026, l'Américain a livré son sentiment sur ce que voulait vraiment Tadej Pogacar désormais, sur ce qui le poussait toujours à aller plus loin.

A l'occasion d'une discussion pour le podcast Beyond the Coverage, Chris Horner, ancien coureur professionnel, vainqueur notamment du Tour d'Espagne 2013, alors qu'il était dans les toutes dernières années de sa carrière, est revenu sur la comparaison entre Tadej Pogacar et Eddy Merckx, lui qui se souvient avoir été l'un des premiers à pronostiquer que le Slovène deviendrait le plus grand coureur cycliste de l'histoire.

« Pogacar n'a pas besoin de gagner un Tour des Flandres en plus, il n'a pas besoin de gagner à Liège encore une fois... » Horner a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Rappelez-vous que j'avais dit que Pogacar serait le prochain Eddy Merckx. Mais beaucoup d'entres vous s'étaient plaints que je fasse la comparaison avec Merckx et toutes ses victoires. OK, Merckx a gagné tous les monuments, il a gagné cinq Tour de France et Tadej n'en a gagné que quatre... OK, Tadej doit en gagner un autre, et en 2026, il a une chance d'égaler le légendaire Eddy Merckx en remportant ce cinquième Tour de France. Mais dans le même temps cela ne rendra pas sa saison meilleure que la dernière ou la précédente. Alors comment peut-il faire mieux ? ».