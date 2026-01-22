Cyclisme - Tour de France : « Les coureurs commencent à se détourner du Tour à cause de Pogacar »

La domination impitoyable de Tadej Pogacar sur le peloton international, à commencer par le Tour de France, n'est pas sans causer des remous au sein des coureurs, qui ne croient plus en leur chance lorsque le Slovène est au départ. Selon le jeune talent norvégien de l'équipe UNO-X, Johannes Kulset, des coureurs se détournent du Tour de France faute de pouvoir espérer quelque chose devant Pogacar et Vingegaard. Mais cela ne concerne-t-il pas aussi le leader danois lui-même ?
Depuis plusieurs mois, la domination phénoménale de Tadej Pogacar, voire de l'équipe UAE Team Emirates, sur le peloton suscite de nombreux commentaires parmi les coureurs. Il y a quelques semaines, Alex Baudin, le Français d'EF Education First, n'avait pas hésité à jeter un pavé dans la mare : « Honnêtement, c'était assez drôle à regarder au début. Mais cette année, malheureusement, mon programme était très similaire à celui de Pogacar. Sans vouloir paraître démoralisé, sinon on ne serait pas au départ, on sait très bien ce qui va se passer dans le final. Il a deux vitesses d'avance sur les autres. Dans le peloton, beaucoup commencent à en avoir marre d'être écrasés. C'est peut-être bien pour le cyclisme à la télévision de voir des attaques à 100 kilomètres de l'arrivée, mais ça brise aussi le suspense. Pogacar gâche un peu la course. À chaque fois qu'il est là, tous les autres se battent pour la deuxième place ».
Interrogé par le site d'actualité cycliste domestiquecycling.com, Johannes Kulset, le grand espoir de l'équipe UNO-X, a remis le sujet sur le devant de la scène ces derniers jours, expliquant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Les coureurs ont commencé à éviter le Tour parce que vous savez, lorsque Pogacar, Vingegaard et Remco sont là, les trois premières places sont prises, à moins que l'un d'entre eux ne tombe malade. Aujourd'hui, le Giro devient d'un niveau supérieur pour disons, de la 4ème à la 15ème place ».
Cette domination pourrait assurément devenir un problème pour le Tour de France ces prochaines années, surtout si même les grands leaders renoncent à s'attaquer à Pogacar. Il faut bien comprendre que viser le maillot jaune face au Slovène demande d'orienter toute sa saison sur cet objectif. Seulement si vous ne le remplissez pas, comme c'est le plus probable, vous n'enrichissez pas votre palmarès, surtout en Grand Tour. C'est pourquoi Jonas Vingegaard a enchaîné avec la Vuelta l'an dernier, et c'est pourquoi, cette saison, il participe au préalable au Giro. Et s'il certifie qu'il vise à la fois la victoire au Tour d'Italie et au Tour de France, cette participation au Giro raisonne malgré tout comme un aveu d'impuissance face à Pogacar.