Cyclisme : Sa prédiction autour d'Evenepoel et ce monument...

Alors qu'il se focalise aujourd'hui sur les Grands Tours, et notamment la conquête du maillot jaune, son grand rêve pour la deuxième partie de sa carrière, Remco Evenepoel a opté pour une campagne de classiques minimale, repoussant une nouvelle fois une participation au Tour de Flandres, qu'il n'a jamais disputé. Pour l'ancien sélectionneur de la Belgique, Sven Vanthourenhout, cela se produira forcément un jour et - sait-on jamais - peut-être très vite...

Embarqué à fond dans son projet Tour de France, qu'il rêve de remporter un jour, Remco Evenepoel a opté pour une campagne des classiques très légère afin d'aborder la Grande Boucle avec un maximum de fraîcheur, comme l'a recommandé sa nouvelle équipe Red Bull-Bora Hansgrohe. Aussi, alors qu'il avait envisagé de disputer pour la première fois le Tour des Flandres, le champion belge a finalement renoncé à être au départ.

« Son programme est connu, mais je n'exclus rien dans le futur » Ralph Denk, le patron de l'équipe allemande, avait ainsi expliqué lors de l'annonce de son programme 2026 : « Ce non pour le Tour des Flandres est définitif. Comme Remco l'a expliqué lui-même, nous voulons éviter tout risque avec lui cette saison. Il a besoin d'une saison stable, une saison où il puisse courir du début à la fin sans problème majeur ni contretemps physique. Vous savez mieux que moi que les classiques pavées comportent toujours des risques. Je m'attends à ce que Remco fasse ses débuts au Tour des Flandres dans les années à venir, mais seulement lorsque les conditions seront réunies ».