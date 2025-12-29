Cyclisme : Le drôle de message envoyé par Evenepoel...

Alexandre Higounet

Il y a quelques semaines, Ralph Denk, le patron de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, s'était montré très clair sur le programme 2026 de Remco Evenepoel, censé l'amener au maximum de ses capacités au Tour de France. Dans cette optique, une participation du champion belge au Tour des Flandres, ce que lui aurait souhaité, avait été fermement repoussée. Pas certain que la méthode ait été grandement appréciée par ce dernier...

Il y a quelque temps, à l'occasion de la présentation de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe pour 2026, Ralph Denk, le patron de la formation allemande, s'était montré très clair sur le programme de la recrue phare, Remco Evenepoel : pas question qu'il dispute le Tour des Flandres et le Tour d'Italie (deux courses où il aurait bien aimé s'aligner pour jouer la gagne), afin d'arriver à 110% au Tour de France au terme d'une préparation entièrement dédiée à cet objectif.

« Ce non pour le Tour des Flandres est définitif » Ralph Denk avait notamment indiqué, dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Ce non pour le Tour des Flandres est définitif. Comme Remco l'a expliqué lui-même, nous voulons éviter tout risque avec lui cette saison. Il a besoin d'une saison stable, une saison où il puisse courir du début à la fin sans problème majeur ni contretemps physique. Vous savez mieux que moi que les classiques pavées comportent toujours des risques. Je m'attends à ce que Remco fasse ses débuts au Tour des Flandres dans les années à venir, mais seulement lorsque les conditions seront réunies ».