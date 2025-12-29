Cyclisme : « Sans Pogacar, nous serions quand même numéro un », la phrase choc d'un cadre d'UAE !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé au quotidiens sportif espagnol Marca pour dresser le bilan de l'année 2025 et évoqué les perspectives pour 2026, Joxean Fernandez-Maxin, le directeur sportif principal du Team UAE, s'est félicité de la solidité constante du groupe au plus haut niveau au-delà de la domination absolue de Tadej Pogacar. Sur le fond, le discours apparaît incontestable, mais la forme, elle, apparaît plutôt surprenante.

En fin de semaine dernière, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a répondu aux questions du quotidien sportif espagnol Marca afin de tirer un bilan de l'année 2025 et d'évoquer les perspectives pour 2026. A cette occasion, Fernandez-Matxin a salué la force collective de la formation émiratie : « Quel bilan tirer de la saison 2025 ? Très bon. Pas exceptionnel, car l'exceptionnel, c'est la perfection, et nous ne l'avons pas encore atteinte. Certaines victoires nous ont échappé, donc notre parcours n'a pas été parfait. Mais nous avons atteint un niveau historique. Nous avons remporté 17 courses par étapes, avec 20 coureurs différents, et nous avons accumulé 41 000 points, un record absolu. Nous avons été la meilleure équipe du monde trois années de suite. C'est une grande fierté. Je trouve cela excellent ».

« Pogacar marque une époque, mais sans ses points et ses victoires, nous serions toujours premiers » Dans la foulée, à l'évocation de la saison 2026, Joxean Fernandez-Matxin a lâché une phrase plutôt étonnante : « Ai-je un souhait pour l'année 2026 ? Que l'équipe continue de progresser. Pogacar marque une époque. Mais sans ses points et ses victoires, nous serions toujours premiers, et cela signifie que s'il n'était pas là, d'autres auraient leur chance. Nous ne perdrions pas tout. UAE est une équipe solide, et les nouveaux coureurs progressent. C'est ce dont je suis le plus fier : la performance de l'équipe ».