Pauline Ferrand-Prévot avec une star du PSG, c’est officiel !

Grâce à la saison XXL réalisée par le PSG, Ousmane Dembélé a été élu Champions des champions France pour cette année 2025 par le groupe L’Équipe. Chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévot a largement devancé la concurrence, elle qui a notamment décroché le Tour de France durant l’été.

L’heure est au bilan en cette fin d’année 2025. Il y a quelques jours, le quotidien L’Équipe a dévoilé ses Champions des champions France, une tradition depuis 1946 qui voit un et une sportive (mais également para-sportifs depuis peu) être récompensés pour leurs performances sur les douze derniers mois. Chez les hommes, Ousmane Dembélé a été élu par les rédactions du groupe, un choix logique au vu de la saison XXL de l’attaquant du PSG, qui a déjà décroché le Ballon d’Or en septembre.

Dembélé chez les hommes, Ferrand-Prévot chez les femmes Et chez les femmes, c’est Pauline Ferrand-Prévot qui a été choisie, elle qui a remporté le Tour de France l’été dernier. Et il n’y a pas eu de match puisque l’amie de Marion Rousse, deuxième l’an dernier, écrase la concurrence avec plus de 700 points d’avance sur sa dauphine, Loïs Boisson (tennis). Perrine Laffont (ski de bosses), Julia Simon (biathlon) et Lou Jeanmonnot (biathlon) suivent derrière.