Transfert : Ousmane Dembélé se fait dézinguer, la réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au PSG, Ousmane Dembélé évoluait précédemment au FC Barcelone. C’est en 2017 que le Français avait été recruté par les Blaugrana. Ils n’avaient d’ailleurs pas hésité à mettre le prix afin de le faire venir pour remplacer Neymar. Mais voilà que compte tenu de cet investissement XXX, les critiques sont rapidement arrivées pour Dembélé. Des attaques quelque peu injustifiées aux yeux de Samue Umtiti.

Avec le départ de Neymar au PSG en 2017, le FC Barcelone devait réagir. Ainsi, pour remplacer le Brésilien, un chèque de 145M€ avait été signé pour s’offrir Ousmane Dembélé en provenance de Dortmund. Le Français avait alors posé ses valises en Catalogne où il était forcément attendu. Le fait est que les performances de Dembélé n’ont pas convaincu immédiatement et les critiques n’ont alors pas tardé compte tenu de l’argent qui avait été dépensé par le Barça.

« C’était encore un gamin entre guillemets à tous les niveaux » Ayant côtoyé Ousmane Dembélé au FC Barcelone, Samuel Umtiti est revenu sur les critiques qui ont visé son compatriote français à son arrivée en Catalogne. Pour The Elevate House, l’ancien Blaugrana a alors confié : « Ousmane, quand il arrive, il est très jeune. C’est quelqu’un qui ne se rend pas forcément de certaines choses. Il est dans sa bulle, il joue au foot comme quand il avait 12 ans. Même s’il arrive à Barcelone, il sait que c’est Barcelone, mais il joue au foot comme ça. Il ne se rend pas compte des choses. Tu es à Barcelone, c’est quelque chose, mais c’est Ousmane et ça fait de lui la personne qu’il est, le joueur qu’il est. Je me souviens, quand il venait d’arriver, il avait pas mal de pertes de balle pendant les matchs, il joue sans réfléchir, mais sur certaines actions tu dois réfléchir. Lui jouait sans réfléchir. Je ne vais pas dire qu’il est bête loin de là, mais il jouait comme ça et il fallait comprendre qu’il avait besoin de temps, c’était encore un gamin entre guillemets à tous les niveaux, niveau foot et dans la tête aussi ».