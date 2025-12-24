PSG - Transfert d’un gros joueur : Une offre est partie !

Pierrick Levallet

Le PSG préparerait déjà son recrutement pour le mercato estival. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire en juin prochain. La formation bavaroise pousse néanmoins pour étendre l’engagement de l’international français et lui aurait même fait une offre ces derniers jours.

Le PSG va se montrer plutôt discret sur le marché des transferts cet hiver. En revanche, les pensionnaires de la Ligue 1 ont prévu du mouvement pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes sur le mercato, dont celle menant à Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. Le défenseur central de 27 ans représenterait ainsi une excellente opportunité sur le mercato.

Le Bayern Munich pousse pour la prolongation d'Upamecano Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour Dayot Upamecano. Le Bayern Munich doit encore régler quelques détails dans les négociations avec l’ancien du RB Leipzig, qui ne serait clairement pas opposé à une extension de bail en Bavière.