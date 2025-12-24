Transfert à l’OL : Le sale coup de l’OM !

Annoncée sur la piste de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus s’est heurtée au refus catégorique de l’OM de se séparer de son joueur cet hiver. La Vieille Dame en explore donc d’autres et l’une d’elles mènerait à l’OL, puisqu’elle aurait notamment coché le nom de Tyler Morton pour renforcer son milieu de terrain.
Interrogé sur les rumeurs annonçant Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) dans le viseur de la Juventus, l’OM a été ferme. Par les voix de Medhi Benatia et Pablo Longoria, Marseille a « complètement » fermé la porte à un départ de l’international danois (91 sélections) cet hiver, sous contrat jusqu’en juin 2028.
Les pistes de la Juventus pour oublier Hojbjerg
La Stampa confirme que l’OM bloque toujours son départ et la Juventus explore alors d’autres pistes. Dans cette optique, les Bianconeri s’intéresseraient à Adrian Bernabé (24 ans, Parme), Alex Toth (20 ans, Ferencvaros), Rodrigo Mendoza (20 ans, Elche) et Quinten Timber (24 ans, Feyenoord), qui est en fin de contrat, ou bien Davide Frattesi (26 ans, Inter Milan).
La Juventus pense à Morton
La Juventus regarderait également toujours en Ligue 1, mais pas à l’OM. En effet, selon La Stampa, Tyler Morton serait une autre option de la Vieille Dame. Âgé de 23 ans, l’Anglais est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’OL, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Liverpool, dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€, plus 5M€ de bonus.