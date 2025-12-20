Mercato : L’OM annonce un gros joueur pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable dans les rangs de l’OM depuis son arrivée en 2024, Pierre-Emile Højbjerg aurait d’ailleurs la cote sur le marché des transferts puisque la Juventus Turin envisagerait de le recruter. Mais de son côté, la direction de l’OM est très claire : le milieu de terrain danois sera toujours au club la saison prochaine.

Et si Pierre-Emile Højbjerg (30 ans) quittait l’OM lors du prochain mercato estival ? Il se murmure en Italie que la Juventus Turin a des vues sur le milieu de terrain danois, qui s’est imposé comme l’un des piliers de l’entrejeu marseillais depuis un an et demi. Mais les dirigeants de l’OM ont d’ores et déjà fermé la porte pour Højbjerg…

« Il ne bougera pas » Interrogé jeudi matin dans la Gazzetta dello Sport, c’est d’abord Medhi Benatia qui a répondu cash à la Juventus au sujet de Højbjerg : « Pierre est très important pour nous, c'est un milieu de terrain complet. Je l'ai connu au Bayern Munich, je l'ai fait venir à Marseille et je suis content de ce qu'il fait. Il ne bougera pas », a indiqué le directeur sportif de l’OM, imité ensuite par son président Pablo Longoria qui a pris la parole en conférence de presse.