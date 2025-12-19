L’OM boucle son transfert : Un attaquant arrive à Paris ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que ni Jean-Philippe Krasso, ni Willem Geubbels, ne se sont imposés, le Paris FC envisage la possibilité de recruter un attaquant cet hiver. En ce sens, plusieurs pistes sont explorées, notamment celles menant à Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo, mais également Elye Wahi, parti de l’OM l’année dernière et en difficulté à l’Eintracht Francfort.

14e de Ligue 1 avec cinq points de plus que le FC Nantes et Metz, derniers à égalité, le Paris FC envisage de recruter quatre à cinq joueurs cet hiver, comme indiqué par L’Équipe. Un latéral droit, un milieu défensif et un relayeur sont espérés, mais également un buteur.

Les pistes du Paris FC pour son attaquant Dans cette optique, L’Équipe révèle que Martin Terrier est une piste explorée par le Paris FC. Âgé de 28 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais revient d’une rupture du tendon d’Achille cette saison et a inscrit 2 buts avec le Bayer Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.