L'OM a bouclé son transfert : C'est déjà terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son transfert en provenance de l’OM, Elye Wahi est toujours en difficulté à l’Eintracht Francfort, avec qui il n’a pas encore inscrit le moindre but en Bundesliga. L’attaquant âgé de 22 ans aurait épuisé la patience de son club ainsi que celle de son entraîneur, Dino Toppmöller, et pourrait déjà partir cet hiver.

Alors que son avenir était déjà remis en question des dernières semaines, Elye Wahi semble plus que jamais se diriger vers un départ de l’Eintracht Francfort. Un an après son arrivée en provenance de l’OM, l’attaquant âgé de 22 ans n’a pas inscrit le moindre but en Bundesliga, n’ayant trouvé le chemin des filets qu’en Coupe d’Allemagne au mois d’août dernier.

Wahi directement visé par son entraîneur ? Samedi, Elye Wahi était comme souvent sur le banc au coup d’envoi de la victoire de l’Eintracht Francfort à Cologne (3-4). Mais même après son entrée en jeu à un peu plus de 10 minutes de la fin de la rencontre, il n’a pas marqué des points auprès de son entraîneur. « À la fin, nous devons évidemment aussi parler des joueurs qui sont entrés et qui n’ont absolument pas plaidé en faveur de plus de temps de jeu », a déclaré Dino Toppmöller.