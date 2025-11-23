PSG - Transfert à Barcelone : La presse espagnole confirme !

Le PSG se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Le club de la capitale n’exclut pas de se renforcer à moindre coût l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation d’Eric Garcia, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Et la presse espagnole est en mesure de confirmer l’intérêt parisien.
Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG semble déjà scruter le marché pour son recrutement de l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les noms de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté ont été évoqués ces dernières semaines, au même titre qu’Eric Garcia.
Le FC Barcelone veut prolonger Eric Garcia
Le contrat de l’international espagnol au FC Barcelone expire en juin prochain. La direction blaugrana aurait déjà entamé les négociations avec les représentants du défenseur de 24 ans pour sa prolongation. La presse espagnole est toutefois en mesure de confirmer l’intérêt du PSG pour Eric Garcia.
Le PSG est encore sur le coup
D’après les informations de SPORT, le joueur du FC Barcelone pourra négocier avec n’importe quel club en janvier prochain. Un cador européen comme le PSG pourrait ainsi venir frapper à sa porte cet hiver. Reste maintenant à voir si le club catalan parviendra à sceller la prolongation d’Eric Garcia à temps ou non. À suivre...