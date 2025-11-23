PSG - Transfert à Barcelone : La presse espagnole confirme !

Pierrick Levallet

Le PSG se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Le club de la capitale n’exclut pas de se renforcer à moindre coût l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation d’Eric Garcia, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Et la presse espagnole est en mesure de confirmer l’intérêt parisien.

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG semble déjà scruter le marché pour son recrutement de l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les noms de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté ont été évoqués ces dernières semaines, au même titre qu’Eric Garcia.

Le FC Barcelone veut prolonger Eric Garcia Le contrat de l’international espagnol au FC Barcelone expire en juin prochain. La direction blaugrana aurait déjà entamé les négociations avec les représentants du défenseur de 24 ans pour sa prolongation. La presse espagnole est toutefois en mesure de confirmer l’intérêt du PSG pour Eric Garcia.