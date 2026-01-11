«L’un des meilleurs du monde» au PSG : La grande annonce à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le mercato l’été prochain. En quête de renforts dans le secteur défensif, le club de la capitale garderait un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano. Le défenseur de 27 ans arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et Vincent Kompany le tient visiblement en haute estime.

Et si Dayot Upamecano débarquait au PSG à l’issue de la saison ? Le contrat du défenseur central de 27 ans expire en juin prochain, et le club de la capitale surveillerait sa situation de près. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français en Bavière. Chez les pensionnaires de la Bundesliga, Vincent Kompany tiendrait d’ailleurs son joueur en haute estime.

«Il devient de plus en plus important» « Je ne connaissais pas Upamecano avant ; nous travaillons ensemble depuis 18 mois maintenant. Je trouvais que son niveau de base était très bon. Il a toujours été un leader pour moi, et il devient de plus en plus important » a d’abord expliqué l’entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse.