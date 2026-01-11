OM - Transfert d’un attaquant : La révélation inattendue !

Alexis Brunet

L’été dernier, Neal Maupay était annoncé sur le départ de l’OM. Finalement, le buteur était resté dans le sud de la France, son temps de jeu a fondu et il n’est pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi. Le Français pourrait toutefois s’en aller définitivement cet hiver, puisque le FC Séville serait intéressé par son profil.

64 minutes. Voilà le temps de jeu total de Neal Maupay avec l’OM cette saison. L’attaquant n’a pris part qu’à deux rencontres, une en Coupe de France et une en Ligue 1. Une situation très compliquée qui pourrait changer cet hiver.

Direction le FC Séville pour Maupay ? D’après les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, Neal Maupay pourrait quitter l’OM cet hiver. Du moins, le FC Séville serait très intéressé par son profil. Reste à voir si le club espagnol tentera donc de le recruter ou si un prêt sera plutôt l’option choisie. À noter que l’attaquant est sous contrat avec Marseille jusqu’au 30 juin 2028 et qu’il est estimé à 4M€ par le site Transfermarkt.