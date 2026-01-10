Transfert : Six mois après, il peut encore plomber l’OM !

Axel Cornic

Surprise de cette première partie de saison, Robinio Vaz semblait pouvoir s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Mais les dirigeants phocéens semblent plutôt vouloir surfer sur sa révélation au plus haut niveau pour le vendre et tirer le maximum d’argent de son transfert.

C’est déjà la fin ? A seulement 18 ans, Robinio Vaz a réussi à s’insérer dans la rotation de Roberto De Zerbi cette saison. Et avec succès, puisqu’il a marqué 4 buts en 14 rencontres disputées en Ligue 1, débutant également en Ligue des Champions. Mais il pourrait bientôt ne plus être à l’OM...

L’OM négocie le départ de Vaz Plusieurs sources assurent en effet que Robinio Vaz fait partie des principaux candidats au départ en ce mercato hivernal. Une piste semble d’ailleurs s’être ouverte pour lui en Serie A, puisque Gianluca Di Marzio a annoncé que l’AS Roma souhaiterait s’attacher les services de l’attaquant de l’OM et l’offrir à Gian Piero Gasperini.