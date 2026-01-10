Malaise à l'OM : Une star prête à claquer la porte ?

Ce mercato hivernal pourrait bien être le point de bascule de tout le projet de l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi rencontre quelques soucis et la dernière défaite face au Paris Saint-Germain au Trophée des Champions, n’a en rien arrangé les choses. Et un gros coup dur pourrait bien venir compliquer la situation pour le technicien italien...
Que va-t-il se passer à Marseille ? Le mercato hivernal a débuté depuis une dizaine de jours et pour le moment, l’OM n’a encore bouclé le moindre coup. Ça ne devrait toutefois pas tarder, puisqu’un accord est évoqué avec un joueur de Ligue 1.
Du changement au milieu ?
Plusieurs sources ont en effet évoqué un accord de principe entre l’OM et Himad Abdelli, en fin de contrat avec le SCO Angers. Mais on ne sait pas encore si le milieu de terrain débarquera dès cet hiver, puisque son club aimerait le garder au moins jusqu’à la fin de la saison, afin de ne pas fragiliser un effectif qui pourrait déjà perdre Sidiki Chérif.
Højbjerg voudrait quitter l’OM
Une arrivée d’Abdelli pourrait bien être annoncer un départ au milieu de terrain... et pas des moindres ! La presse italienne a en effet évoqué un malaise grandissant autour de Pierre-Emile Højbjerg, qui aurait envie de quitter l’OM. Une tendance confirmée par TuttoJuve.com, qui explique que la Juventus pourrait bien relancer cette piste, qui semblait initialement impossible.