Malaise à l'OM : Une star prête à claquer la porte ?

Axel Cornic

Ce mercato hivernal pourrait bien être le point de bascule de tout le projet de l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi rencontre quelques soucis et la dernière défaite face au Paris Saint-Germain au Trophée des Champions, n’a en rien arrangé les choses. Et un gros coup dur pourrait bien venir compliquer la situation pour le technicien italien...

Que va-t-il se passer à Marseille ? Le mercato hivernal a débuté depuis une dizaine de jours et pour le moment, l’OM n’a encore bouclé le moindre coup. Ça ne devrait toutefois pas tarder, puisqu’un accord est évoqué avec un joueur de Ligue 1.

Du changement au milieu ? Plusieurs sources ont en effet évoqué un accord de principe entre l’OM et Himad Abdelli, en fin de contrat avec le SCO Angers. Mais on ne sait pas encore si le milieu de terrain débarquera dès cet hiver, puisque son club aimerait le garder au moins jusqu’à la fin de la saison, afin de ne pas fragiliser un effectif qui pourrait déjà perdre Sidiki Chérif.