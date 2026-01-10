Transfert imminent à l'OM : La rupture préparée en coulisses !

Axel Cornic

A seulement 18 ans, Robinio Vaz est l’une des grandes satisfactions de la formation du côté de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a réussi à se faire une place dans la rotation de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, mais son histoire dans le sud de la France pourrait déjà se terminer, puisqu’un départ semble être possible en ce mercato hivernal.

Des nombreuses arrivées sont évoquées à Marseille en ce mois de janvier, mais c’est plutôt sur les départs que les choses devraient bouger. Plusieurs sources assurent en effet que l’OM aurait décidé de vendre Robinio Vaz, qui semblait pourtant être le joker parfait pour Roberto De Zerbi en attaque.

Robinio Vaz vers la Roma ? Le jeune joueur est sous contrat jusqu’en 2028, mais pourrait bien être sacrifié face à une belle offre. Et elle pourrait bientôt arriver, puisqu’en Italie on parle d’un intérêt concret de l’AS Roma. Gian Piero Gasperini est à la recherche de sang neuf en attaque et Vaz semble l’avoir séduit, avec l’OM qui pourrait bien récupérer autour des 10M€.