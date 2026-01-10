100M€ : Un nouveau salaire à la Kylian Mbappé au PSG ?

Axel Cornic

La prolongation d’Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine en juin 2028, est au centre des débats en ce moment. Le Paris Saint-Germain semble en effet vouloir tout faire pour prolonger le Ballon d’Or, qui demanderait toutefois le double de son salaire actuel, soit près de 40M€ par an.

Tout a changé à Paris. Après avoir longtemps dépensé sans compter, le PSG a radicalement changé de politique, réduisant sa masse salariale depuis quelques années. Cela est notamment passé par le départ de Kylian Mbappé, dont le salaire pesait très lourd sur les caisses du club.

« On sait qu’il veut un salaire qui correspond à son statut de meilleur joueur du monde » Mais qu’en sera-t-il d’Ousmane Dembélé, considéré comme l’une des plus grandes stars du moment ? « Du côté de l’international français, on sait qu’il veut un salaire qui correspond à son statut de meilleur joueur du monde » a expliqué Fabrique Hawkins, sur RMC. « Sans aller jusqu’à réclamer les 100M€ nets annuels que gagnait Mbappé. Il n’est pas dans ces hauteurs-là ».