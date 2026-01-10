100M€ : Un nouveau salaire à la Kylian Mbappé au PSG ?

La prolongation d’Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine en juin 2028, est au centre des débats en ce moment. Le Paris Saint-Germain semble en effet vouloir tout faire pour prolonger le Ballon d’Or, qui demanderait toutefois le double de son salaire actuel, soit près de 40M€ par an.
Tout a changé à Paris. Après avoir longtemps dépensé sans compter, le PSG a radicalement changé de politique, réduisant sa masse salariale depuis quelques années. Cela est notamment passé par le départ de Kylian Mbappé, dont le salaire pesait très lourd sur les caisses du club.
« On sait qu’il veut un salaire qui correspond à son statut de meilleur joueur du monde »
Mais qu’en sera-t-il d’Ousmane Dembélé, considéré comme l’une des plus grandes stars du moment ? « Du côté de l’international français, on sait qu’il veut un salaire qui correspond à son statut de meilleur joueur du monde » a expliqué Fabrique Hawkins, sur RMC. « Sans aller jusqu’à réclamer les 100M€ nets annuels que gagnait Mbappé. Il n’est pas dans ces hauteurs-là ».
« Du côté de Dembélé, on a vu ce que gagnaient les stars du PSG, Mbappé, Neymar et Messi »
« Une fourchette pour son prochain salaire ? Ce que je peux dire c’est que ce sera plus de 20M€. On parle en brut » a poursuivi le journaliste, réputé très proche du PSG. « On peut imaginer quelque chose dans ce que va proposer le PSG entre 25 et 35M€. C’est ce que je pense, ce n’est pas une information. Et du côté de Dembélé, on a vu ce que gagnaient les stars du PSG, Mbappé, Neymar, Messi, ils étaient entre 60 et 100M€. Il y a un entre deux à trouver ».