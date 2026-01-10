Transfert décidé, le PSG a déjà prévu son grand retour !

Alexis Brunet

Les jours de Noham Kamara au PSG semblent compter. Le défenseur central se rapproche de plus en plus d’un départ et l’OL ainsi que Strasbourg sont les principaux candidats pour l’accueillir. Toutefois, le club de la capitale désire assurer ses arrières et voudrait disposer d’une clause de rachat en cas de vente de son joueur de 18 ans.

Avec seulement 29 minutes en Coupe de France cette saison, Noham Kamara n’entre pas vraiment dans les plans de Luis Enrique. Le PSG pourrait donc être ouvert à un départ de son défenseur central et selon les informations de L’Équipe, l’OL tenterait de faire venir le joueur de 18 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Strasbourg en embuscade Outre l’OL, d’autres clubs français auraient coché le nom de Noham Kamara. Strasbourg serait également intéressé, toujours dans le but de mettre la main sur des jeunes talents, qui pourraient rester en Alsace ou bien rejoindre Chelsea par la suite. Le défenseur du PSG a donc plusieurs choix qui s’offrent à lui.