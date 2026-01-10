Dembélé - Hakimi : Ça va être la guerre dans le vestiaire du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières semaines, le PSG s'est lancé dans un nouveau chantier : la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français est pour le moment lié jusqu'en 2028 au club de la capitale et au vu de son nouveau statut glané, il a les cartes en main pour mener les négociations en termes de salaire. Mais cela pourrait être la source de tensions au sein du vestiaire...

L'année dernière, Ousmane Dembélé s'est révélé comme un vrai leader pour le PSG, vainqueur pour la première fois de son histoire de la Ligue des champions. Le Ballon d'Or n'a forcément plus le même statut et pour la prolongation de son contrat, il est en bonne position pour les négociations concernant son salaire.

Tensions au PSG à cause du salaire ? Pour la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé, le PSG doit lui accorder un nouveau salaire. Forcément au vu de son statut, il pourrait être largement récompensé, ce qui pourrait créer des tensions. « Vitinha et Hakimi ont été prolongés récemment, ils ont des primes faciles à aller chercher, ce sont des nombres de matchs, de titularisations, ils sont à plus de 15M€. Il n’y a pas une si grande différence avec Dembélé aujourd’hui. Si demain Dembélé passe à 45 ou 60M€, il y a aura un gap. Mais est-ce que ces joueurs là vont comprendre la différence avec Dembélé ? Je pense que oui. Après, s’il est amené à gagner 100M€ ou plus, là ça peut être un problème. Mais le PSG n’ira pas à ces hauteurs là » déclare Fabrice Hawkins dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.