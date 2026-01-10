PSG : Ousmane Dembélé prêt à payer, le pari complètement fou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’habitude très maladroit devant les buts, Ousmane Dembélé est devenu un finisseur redoutable en 2025. En effet, le numéro 10 du PSG a affolé les compteurs l’an passé avec de nombreuses réalisations. Il faut dire que l’international français était animé par un incroyable pari passé avec ses amis avec à clé une montre pour Dembélé.

Suite au départ de Kylian Mbappé, on se demandait qui pourrait bien marquer les buts au PSG. La réponse est finalement venue d’Ousmane Dembélé. N’étant clairement pas réputé pour sa qualité devant les cages, le Français s’est complètement métamorphosé en 2025. C’est ainsi que Dembélé a fini la saison dernière avec un total de 35 réalisations, toutes compétitions confondues. De quoi lui valoir au passage une très belle montre.

« Si jamais je ne les mets pas, je t'achète celle de ton choix » En effet, si Ousmane Dembélé a autant marqué la saison dernière avec le PSG, c’est parce qu’un pari était en jeu avec ses amis. Alors que le Parisien désirait ardemment une montre d’un de ses proches, il n’avait pas hésité à parier qu’il marquerait plus de 30 buts. « Tu sais quoi ? Je suis tellement sûr de les marquer qu'on va parier ta montre. (…) Si je les mets, tu me donnes la montre. Je ne la paye pas, c'est cadeau. Si jamais je ne les mets pas, je t'achète celle de ton choix », aurait alors lâché Dembélé, comme rapporté par France Football. Ce à quoi son pote aurait répondu : « Vas-y, pas de souci, c'est déjà gagné pour moi car tu ne mettras pas 30 buts ».