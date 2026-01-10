Mercato : Deux grosses signatures au PSG dictée par Dembélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques heures maintenant, on parle beaucoup de la prolongation d’Ousmane Dembélé avec le PSG. Pour le moment, les parties sont loin de trouver un accord et la question est donc de savoir si un terrain d’entente existera. Mais voilà qu’à côté de ça, le club de la capitale doit gérer d’autres prolongations… qui pourraient d’ailleurs être en lien avec le dossier Dembélé.

Aujourd'hui au PSG, Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’en 2028. Le club de la capitale souhaiterait toutefois prolonger le Français et lui aurait fait parvenir une offre. Celle-ci aurait toutefois été déclinée par Dembélé, qui se montrerait très gourmand pour son futur salaire. Les prochaines semaines vont donc être animées par les négociations entre le PSG et son numéro 10 alors que la direction parisienne doit également négocier avec d’autres joueurs de Luis Enrique.

L’agent de Dembélé va négocier pour Barcola… Au PSG, il n’y a pas que la prolongation d’Ousmane Dembélé. Il n’empêche que ce dossier XXL devrait en influencer d’autres. Et pour cause… Au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Fabrice Hawkins a expliqué : « Le PSG est sur d’autres prolongations que Dembélé ? Oui, effectivement, notamment avec Bradley Barcola, qui a pour agent le même que Dembélé. Il va y avoir pas mal des négociations concernant cet agent, Moussa Sissoko. Il va échanger pas mal avec Nasser Al-Khelaïfi ».