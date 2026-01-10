Une star va signer au PSG : Il vend la mèche en direct !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé négocie actuellement une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Mais les négociations semblent coincer notamment au sujet de la question salariale, avec le Ballon d’Or qui réclamerait près de 40M€ par an.

Six mois après un succès historique, le PSG et Ousmane Dembélé se retrouvent autour de la table des négociations. Paris souhaite en effet prolonger sa plus grande star, qui semble toutefois vouloir un salaire proche des standards de l’ancienne politique du club.

« Le PSG doit-il céder à toutes les demandes de Dembélé ? Oui » Evidemment, cette situation autour de Dembélé donne lieu à des nombreux débats, avec la menace d’un départ qui pourrait planer sur le PSG. « Le PSG doit-il céder à toutes les demandes de Dembélé ? Oui. Le PSG est un grand club, un grand club se doit d’avoir de grands joueurs » a estimé Pascal Dupraz, ancien coach de l’ASSE ainsi que du TFC.