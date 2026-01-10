Départ du PSG : La bombe lâchée à la télévision sur Ousmane Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé voit son club essayer de le prolonger. En effet ces dernières semaines les dirigeants se concentrent sur cette tâche qui s'annonce compliquée. Le Français n'aurait pas du tout été convaincu par la première offre du club, qui aurait déjà été refusée. Cela pourrait mal finir...

Véritable leader au PSG la saison dernière, Ousmane Dembélé a passé un cap et logiquement les dirigeants n'ont pas envie de le voir partir. Ils cherchent donc à le sécuriser en prolongeant son contrat. Mais visiblement il sera compliqué de trouver un accord pour le moment. Une situation qui pourrait mener au départ de Dembélé du PSG...

Ousmane Dembélé dit non au PSG D'après les informations de Foot Mercato, la première proposition du PSG pour prolonger Ousmane Dembélé n'a pas fait mouche, loin de là. Au vu de son nouveau statut, l'attaquant français en attendrait plus de la part de ses dirigeants. Une longue bataille pourrait donc s'engager concernant son contrat.