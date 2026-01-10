La séparation au PSG que personne n'a vu venir ?

Axel Cornic

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a été très calme avec seulement trois recrues. Mais la situation pourrait bien s’emballer cet hiver, notamment sur le front des départs avec un titulaire indiscutable qui pourrait faire ses valises. En Italie, on parle en effet d’une possible séparation entre le club parisien et Fabian Ruiz, dont le contrat va jusqu’en 2027.

Tout le monde attend de voir ce qui se passera à Paris en ce mercato hivernal. Car les rumeurs vont bon train concernant les projets de Luis Enrique, qui aimerait se renforcer à plusieurs postes clé. Mais le coach du PSG pourrait également voir quelques cadres claquer la porte...

Fabian Ruiz prêt à quitter le PSG ? C’est notamment le cas de Fabian Ruiz, qui se retrouve à un an et demi de la fin de son contrat. Très critiqué, l’Espagnol a été l’un des grands acteurs de la dernière saison historique du PSG, couronnée d’une victoire en Ligue des Champions. Mais il ne semble pas être intouchable et plusieurs pistes se détachent déjà à l’étranger...