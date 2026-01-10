F1 - Transfert de Verstappen : L’annonce de Red Bull !

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 a été marquée par la course au titre serrée entre Max Verstappen et Lando Norris, mais aussi par les rumeurs autour de l’avenir du Néerlandais. Le quadruple champion du monde va finalement rester chez Red Bull en 2026. Mais le pilote de 28 ans continue de faire l’objet de spéculations sur la suite de sa carrière. Oliver Mintzlaff s’est alors livré sur le sujet en se montrant très clair.

«Je ne crains aucune clause» « Ce qu'il est important de dire, c'est que je ne crains aucune clause de performance dans son contrat. [...] Bien sûr, Max veut toujours gagner et avoir la meilleure voiture possible, mais c'est aussi notre objectif. Tant que Max sent que nous y travaillons et que nous faisons tout notre possible, je pense qu'il nous restera fidèle » a d’abord expliqué le PDG de Red Bull dans un entretien pour De Telegraaf.