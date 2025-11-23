OM : Ça part au clash pour le transfert de ce crack !

Amadou Diawara

Conscient que Robinio Vaz est suivi de près par plusieurs écuries européennes, l'OM de Pablo Longoria souhaiterait sécuriser son avenir, et ce, en lui faisant signer un nouveau contrat longue durée. Malgré tout, Chelsea continuerait de pousser pour réussir à boucler la signature du crack de 18 ans.

Alors qu'il enchaine les performances XXL avec l'OM cette saison, Robinio Vaz aurait la cote sur le marché des transferts. D'après les indiscrétions d'Africafoot, la pépite de 18 ans serait dans les petits papiers de Chelsea, d'Arsenal, du Bayern et du Napoli.

L'OM veut prolonger Vaz Déterminée à boucler la signature de Robinio Vaz dès le prochain mercato hivernal, la direction de Chelsea aurait déjà approché à la fois l'entourage du joueur et l'OM d'après Africafoot. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria refuserait de laisser filer son numéro 34 dans un avenir proche.