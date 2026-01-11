Séparation avec Mbappé : Sa première fois fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé dispute une finale de Supercoupe d'Espagne ce dimanche soir en Arabie saoudite. Mais pas Endrick. Le Brésilien a pris la décision d'aller chercher du temps de jeu en prêt du côté de l'OL après avoir regardé Mbappé et les attaquants madrilènes du banc de touche pendant la première partie de saison. Ce dimanche, Endrick passe la première à Lyon.

Le 23 décembre 2025, ce fut officiel. Après une année et demi dans l'ombre de Kylian Mbappé et des autres attaquants du Real Madrid, Endrick décidait de temporairement faire un break avec le buteur français. A 19 ans et à quelques mois de la Coupe du monde en Amérique du nord, l'international brésilien compte mettre toutes les chances de son côté pour vivre l'aventure avec Carlo Ancelotti ainsi que la Seleçao en quête d'une sixième couronne mondiale.

Endrick titulaire à l'OL Pour ce faire, avec deux petites apparitions cette saison au Real Madrid, Endrick a quitté la capitale espagnole afin de s'installer à Lyon. Un prêt de six mois sans option d'achat a été convenu entre l'OL et le Real Madrid. Sur le banc des remplaçants lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'AS Monaco la semaine dernière (3-1), le buteur brésilien devrait cette fois-ci débuter la rencontre entre le club lyonnais et le LOSC en 1/16ème de finale de Coupe de France.