Kylian Mbappé, sa rupture avec une superstar !

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid depuis le début de saison, on ne peut pas en dire autant de Vinicius Jr. L’international auriverde traverse un véritable calvaire chez les Merengue et ne semble pas réussir à sortir la tête de l’eau. Xabi Alonso pourrait ainsi décider de le sortir de son onze de départ au profit d’un certain Gonzalo Garcia.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France en est déjà à 29 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues. Le constat est radicalement différent pour Vinicius Jr, qui traverse un véritable calvaire chez les Merengue ces derniers temps.

Vinicius Jr sur la sellette au Real Madrid ? Comme le rapporte AS, la place de Vinicius Jr commence à être remise en question au sein de la Casa Blanca. Ses récentes performances n’arrivent pas à convaincre au Real Madrid. Xabi Alonso pourrait ainsi finir par pousser l’attaquant de 25 ans sur le banc au profit d’un certain Gonzalo Garcia, qui a impressionné en l’absence de Kylian Mbappé.