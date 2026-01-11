Lucas Chevalier : Le PSG annonce le verdict !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi reçoit le Paris FC au Parc des Princes. Comme il l'a affirmé lui-même en conférence de presse, Luis Enrique a déjà choisi son portier pour ce derby francilien. En effet, Lucas Chevalier devrait continuer à garder la cage du PSG en 16ème de finale de la Coupe de France.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France, le PSG va accueillir le Paris FC au Parc des Princes ce lundi soir à 21h10. Pour cette rencontre, Luis Enrique ne compterait pas donner davantage de temps de jeu à Renato Marin, qui avait été aligné au tour précédent contre Vendée Fontenay Foot.

PSG-PFC : Lucas Chevalier sera titulaire ? Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Luis Enrique a laissé clairement entendre que Lucas Chevalier allait rester dans les buts du PSG pour le derby francilien face au Paris FC. Reste à savoir si le coach du club rouge et bleu va encore aligner son équipe type après le Trophée des Champions face à l'OM.