PSG : La disparition suspecte après l'OM !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG a remporté le Trophée des Champions face à l'OM, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Ayant inscrit un but contre son camp lors de ce Classique, Willian Pacho aurait posté un message d'excuse sur X. Mais à en croire son entourage, le défenseur central du PSG n'a aucun compte sur ce réseau social.

Ce jeudi soir, le PSG et l'OM se sont disputés le Trophée des Champions à Koweït City. Si le club marseillais menait 2-1 peu avant le coup de sifflet final de la partie, la bande à Marquinhos a réussi à égaliser à temps, avant de s'imposer lors de la séance des tirs au but.

«Désolé pour mon erreur sur le but de Marseille» Si l'OM a pris l'avantage contre le PSG, c'est parce que Willian Pacho a inscrit un but contre son camp à la 87ème minute de jeu. Malgré le sacre parisien, un compte certifié au nom du défenseur central équatorien a envoyé un message d'excuses sur X. « Désolé pour mon erreur sur le but de Marseille. Content qu’on ait réussi à gagner ce trophée », pouvait-on lire.