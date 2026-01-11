«Ils veulent Zidane», la bombe lâchée sur le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG souhaitait remplacer Mauricio Pochettino à l'hiver 2021, le nom de Zinedine Zidane était revenu en boucle à cette époque pour le poste d'entraîneur. Et Frédéric Hermel, très proche de l'ancien coach du Real Madrid, annonçait des contacts directs entre les propriétaires qataris du PSG et le clan Zidane.

Ce n'est pas vraiment un secret, le Qatar a toujours rêvé de faire venir Zinedine Zidane sur le banc du PSG, et les contacts se sont multipliés ces dernières années, notamment lorsqu'il a fallu remplacer Mauricio Pochettino. Et dès le mois de novembre 2021, soit six mois avant le limogeage du coach argentin, Frédéric Hermel lâchait une bombe sur RMC Sport en révélant des contacts entre Doha et Zidane, mais les propriétaires du PSG n'ont jamais réussi à le convaincre.

« À Doha, ils veulent Zidane comme entraineur du PSG » « Je confirme l’information selon laquelle il n’y a pas eu de rencontre entre Leonardo et Zidane. Mais on sait très bien que quand il s’agit de la question de l’entraineur du PSG, ce n’est pas à Paris que ça se joue, mais à Doha, au Qatar. Et à Doha, ils veulent Zidane comme entraineur du PSG. Je peux vous l’affirmer. Doha fait la cour à Zidane. Mais il n’y pas eu de rencontre avec Leonardo », indiquait le journaliste très proche de Zinedine Zidane.