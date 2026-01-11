PSG - Dembélé : Kylian Mbappé en grand danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé au genou, Kylian Mbappé était censé être encore absent et aurait dû manquer la finale de la Supercoupe d'Espagne prévue face au FC Barcelone ce dimanche. Mais l'attaquant français est bien du voyage en Arabie saoudite pour ce match très important pour jouer ce match, un gros risque. La situation peut rappeler celle vécue par Ousmane Dembélé.

En grande forme depuis le début de la saison au Real Madrid, Kylian Mbappé est forcément un élément très important et le club espagnol a du mal à s'en passer. En finale face au FC Barcelone, le Real veut remporter un trophée et les joueurs auront peut-être plus de chances de le faire avec le Français dans l'effectif. Au risque d'aggraver sa blessure pour la suite...

Le Real Madrid tente le tout pour le tout avec Mbappé Frustré de la saison dernière sans trophée, le Real Madrid espère corriger le tir. Mais le retour de Kylian Mbappé pourrait être trop prématuré et cela pourrait coûter cher. « Est-ce que j’ai peur pour Mbappé ? Je n’ai pas peur, mais je trouve ça idiot. (…) Les dirigeants du Real et le joueur devraient savoir qu’une reprise anticipée après une blessure constitue un gros risque » analyse d'abord Christophe Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.