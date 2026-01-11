PSG - Dembélé : Kylian Mbappé en grand danger ?

Blessé au genou, Kylian Mbappé était censé être encore absent et aurait dû manquer la finale de la Supercoupe d'Espagne prévue face au FC Barcelone ce dimanche. Mais l'attaquant français est bien du voyage en Arabie saoudite pour ce match très important pour jouer ce match, un gros risque. La situation peut rappeler celle vécue par Ousmane Dembélé.
En grande forme depuis le début de la saison au Real Madrid, Kylian Mbappé est forcément un élément très important et le club espagnol a du mal à s'en passer. En finale face au FC Barcelone, le Real veut remporter un trophée et les joueurs auront peut-être plus de chances de le faire avec le Français dans l'effectif. Au risque d'aggraver sa blessure pour la suite...
Le Real Madrid tente le tout pour le tout avec Mbappé
Frustré de la saison dernière sans trophée, le Real Madrid espère corriger le tir. Mais le retour de Kylian Mbappé pourrait être trop prématuré et cela pourrait coûter cher. « Est-ce que j’ai peur pour Mbappé ? Je n’ai pas peur, mais je trouve ça idiot. (…) Les dirigeants du Real et le joueur devraient savoir qu’une reprise anticipée après une blessure constitue un gros risque » analyse d'abord Christophe Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
Dembélé imité par Mbappé ?
Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a beaucoup donné pour égaler le record de Cristiano Ronaldo sur une année notamment. Autant d'efforts qui pourraient lui coûter cher si jamais son retour prématuré se retourne contre lui. Christophe Cessieux évoque le cas similaire d'Ousmane Dembélé. « Rappelons ce qu’il s’est passé pour Dembélé qui se blesse, récupère, accélère pour faire sa reprise et se repète. Il était fragilisé. Je trouve que quand tu es fragile et que tu cumules un nombre de matchs conséquent, c’est un signal d’alerte que ton corps envois » ajoute-t-il.