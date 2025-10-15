L’OM transfère un buteur, le nouveau fiasco ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une courte expérience de cinq mois à l’OM, Elye Wahi a rejoint l’Eintracht Francfort en janvier 2025 avec l’ambition de se relancer. Ce qui n’est pas vraiment le cas pour le moment, l’attaquant âgé de 22 ans n’ayant toujours pas inscrit le moindre but en Bundesliga et le club allemand est déjà ouvert à son départ.

Le mois dernier, Elye Wahi revenait auprès de L’Équipe sur son arrivée à l’Eintracht Francfort en janvier 2025. Cinq mois seulement après l’avoir recruté, l’OM a décidé de rapidement se séparer de l’attaquant âgé de 22 ans, le remplaçant par Amine Gouiri. Un choix payant pour Marseille à la vue des performances de l’international algérien en deuxième partie de saison dernière, alors qu’Elye Wahi a vécu des débuts compliqué en Allemagne.

« Aujourd'hui, tous les feux sont au vert » « Le début a été un peu compliqué, parce que je suis arrivé blessé et qu'il fallait que je m'adapte à une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle exigence. Mais je pense que le moment était propice pour partir à l'étranger. Aujourd'hui, tous les feux sont au vert. J'essaie d'avancer, de faire mon trou. Step by step », a confié Elye Wahi, toujours en quête de son premier but en Bundesliga.