Transfert improbable à l'OM, il balance sur son calvaire !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, l'OM de Pablo Longoria a dépensé environ 27M€ pour recruter Elye Wahi, qui était à la peine au RC Lens. Seulement cinq mois après son arrivée à Marseille, le crack français a été vendu à l'Eintracht Francfort. Interrogé sur son transfert, Elye Wahi est revenu sur son adaptation compliquée.

Après une première saison ratée au RC Lens, Elye Wahi a signé à l'OM. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 27M€ pour le transfert de l'attaquant de 22 ans, et ce, lors de l'été 2024.

Wahi a quitté l'OM après seulement 5 mois En difficulté lors de ses premiers mois à l'OM, Elye Wahi a été poussé vers la sortie dès le mercato hivernal 2025. En effet, la pépite française a rejoint l'Eintracht Francfort. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Elye Wahi est revenue sur son adaptation compliquée en Allemagne.