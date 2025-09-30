Mercato : «C'est une machine», la masterclass de l'OM !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le transfert de Nayef Aguerd. En effet, le club marseillais a déboursé environ 23M€ pour faire plier la direction de West Ham. Interrogé sur Nayef Aguerd, Mustapha Hadji - qui a fait partie du staff du Maroc - n'a pas tari d'éloges à son égard.

Etincelant sous les couleurs de la Real Sociedad la saison dernière, Nayef Aguerd a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont déboursé environ 23M€ pour l'arracher à West Ham l'été dernier. Les Hammers ayant prêté Nayef Aguerd au club espagnol lors de l'exercice 2024-2025.

OM : Hadji est tombé sous le charme d'Aguerd Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Mustapha Hadji s'est totalement enflammé sur Nayef Aguerd. L'ancien membre du staff du Maroc (2014-2022) ayant mis en lumière les qualités du nouveau défenseur de l'OM.