Mercato : «C'est une machine», la masterclass de l'OM !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le transfert de Nayef Aguerd. En effet, le club marseillais a déboursé environ 23M€ pour faire plier la direction de West Ham. Interrogé sur Nayef Aguerd, Mustapha Hadji - qui a fait partie du staff du Maroc - n'a pas tari d'éloges à son égard.
Etincelant sous les couleurs de la Real Sociedad la saison dernière, Nayef Aguerd a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont déboursé environ 23M€ pour l'arracher à West Ham l'été dernier. Les Hammers ayant prêté Nayef Aguerd au club espagnol lors de l'exercice 2024-2025.
OM : Hadji est tombé sous le charme d'Aguerd
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Mustapha Hadji s'est totalement enflammé sur Nayef Aguerd. L'ancien membre du staff du Maroc (2014-2022) ayant mis en lumière les qualités du nouveau défenseur de l'OM.
«Les meilleurs clubs du monde vont le voir»
« Nayef n'est pas si vieux, il a des allures de briscard, mais il n'a pas 30 ans. Il a largement les épaules, les meilleurs clubs du monde vont le voir au plus haut niveau lors de son passage à Marseille. Il apporte de la sécurité défensive à De Zerbi, il couvre la profondeur, il a une relance exceptionnelle, il se place bien, et sur coups de pied arrêtés, défensifs comme offensifs, c'est une machine, de par sa taille (1,90 m) et son timing, on peut compter sur lui, le chercher, il est super adroit », a déclaré Mustapha Hadji.