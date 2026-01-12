Aubameyang insulté, l’OM sort du silence !

Alexis Brunet

Lors du Trophée des champions face au PSG, l’OM a cru pendant un instant avoir enfin remporté un trophée. C’était sans compter sur Gonçalo Ramos qui a égalisé à la suite d’une perte de balle de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais avait par la suite été vivement critiqué sur les réseaux sociaux et Amine Gouiri a eu un mot pour lui ce lundi en conférence de presse.

Il s’en est fallu de peu. Alors que l’OM menait 2-1 face au PSG lors du Trophée des champions, les Parisiens ont réussi à égaliser à la dernière minute par l’intermédiaire de l’inévitable Gonçalo Ramos. Les deux équipes ont donc dû se départager aux tirs au but et c’est le club de la capitale qui l’a emporté grâce à un grand Lucas Chevalier.

Aubameyang insulté sur les réseaux sociaux L’OM peut donc avoir des regrets, d’autant plus que les Marseillais avaient la balle dans les dernières minutes. Pierre-Emerick Aubameyang avait même un face à face à jouer contre Lucas Chevalier, mais le Gabonais s’est trompé et les Parisiens ont donc pu récupérer le ballon, ce qui a entraîné le but de Gonçalo Ramos. Un mauvais choix qui a valu à l’attaquant phocéen des insultes de la part de certains sur les réseaux sociaux.