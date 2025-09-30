Transferts - Real Madrid : Grand changement annoncé pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Encore et toujours en proie au doute du côté du Real Madrid où il n'est plus du tout aussi redoutable qu'avant, Vinicius Junior doit-il envisager un transfert loin de la capitale espagnole pour se relancer ? Pierre Ménès évoque deux options pour l'attaquant brésilien : un départ, ou bien une permutation tactique avec Kylian Mbappé. Explications.

Vinicius Junior (25 ans) a-t-il encore un avenir au Real Madrid, où son contrat court jusqu'en 2027 ? L'attaquant brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même depuis maintenant quelques mois, lui qui avait pourtant raflé le Ballon d'Or en 2024 (finalement remporté par Rodri). Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque l'avenir de Vinicius, et évoque notamment une solution qui pourrait provoquer un grand changement pour Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Il ne combine pas avec Mbappé » « C’est vrai que les bons matchs de Vinicius depuis qu’il a raté le Ballon d’Or se comptent sur une main. Celui contre l’Atlético a été catastrophique. On a l’impression que quand il prend le ballon, il n’a plus d’idées. Il ne combine pas souvent avec Mbappé ni avec personne, et ça c’est un problème », estime Ménès.