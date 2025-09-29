Un crack à l'OM : Signature imminente ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà apparu à 3 reprise savec l'OM cette saison, Darryl Bakola est annoncé comme un grand talent en devenir. Le milieu de terrain olympien est très prometteur à seulement 17 ans. Un crack qui pourrait donc incarner l'avenir de l'OM, qui n'entend pas se séparer de lui. Bien au contraire...

Malgré un effectif très fourni, Roberto De Zerbi n'hésite pas à donner quelques minutes à des jeunes de l'OM. C'est notamment le cas pour Darryl Bakola, qui a eu le droit à 3 entrées en jeu en championnat avec le club phocéen. A seulement 17 ans, le milieu de terrain est d'ailleurs appelé à apparaitre de plus en plus souvent avec le maillot de l'OM, où son avenir s'écrit pour les prochaines années.

Une prolongation pour Bakola Grand espoir de l'OM, Darryl Bakola est aujourd'hui lié jusqu'en 2027 avec le club phocéen. Mais voilà que ça devrait prochainement évolué pour le crack phocéen. En effet, selon les informations de La Provence, Bakola devrait parapher un nouveau contrat rapidement.