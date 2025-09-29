Bagarre à l'OM - Rupture : Rabiot en remet une couche !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille après la désormais fameuse bagarre de Rennes. Une décision qui n’a pas manqué de faire parler, mais qui semble désormais déjà oubliée pour le Français, qui s’est relancé en Serie A avec l’AC Milan.

Impossible de passer à côté de cette polémique. Le départ d’Adrien Rabiot de Marseille a été l’un des gros feuilletons de l’été et il a fallu attendre la fin du mercato pour en connaître le dénouement. Et le milieu de terrain semble déjà avoir tourné la page OM, puisqu’il cartonne avec l’AC Milan en Italie.

Rabiot déjà en patron En seulement quelques semaines, Rabiot est devenu l’un des joueurs majeurs des Rossoneri et ça c’est encore vu ce dimanche, avec la victoire sur le Napoli (2-1). « C'est vrai que je connais bien le coach et tout le staff, leur façon de travailler : c'était plus facile » a expliqué l’ancien de l’OM, d’après Mediaset.