Zidane plaque tout, fin de l’histoire d’amour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir oeuvré à deux reprises au poste d'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane avait décidé de mettre un terme à sa belle idylle avec le club merengue en 2021. Un choix que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne regrette absolument pas, et il s'en est expliqué dans les colonnes de L'EQUIPE il y a quelques années.

Après avoir terminé sa carrière de joueur au Real Madrid (2001-2006) puis y avoir été dirigeant ainsi qu'entraîneur adjoint, Zinedine Zidane est passé à deux reprises sur le banc de l'équipe première du club merengue (2016-2018 puis 2019-2021) avant de dire stop. La fin d'une longue histoire d'amour donc entre le technicien français et la Casa Blanca, mais Zidane ne se sentait pas de se forcer à continuer l'aventure comme il l'expliquait dans les colonnes de L'EQUIPE en juin 2022.

« J’arrête » « Je suis un instinctif, je n’aime pas les choses figées, dire demain, je ferai ceci ou cela. Non. Par exemple, j’étais entraîneur. Je ne voulais plus faire ça tout le temps, donc, j’ai dit : “J’arrête.” Et je reprendrai quand je reprendrai. J’aime bien cette idée-là de la vie, de ma vie », indiquait Zinedine Zidane, qui a donc agi en toute conscience lorsqu'il a mis un terme à sa belle histoire au Real Madrid.