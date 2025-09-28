Adrien Rabiot - Daniel Riolo : L'humiliation en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le départ d'Adrien Rabiot était présenté comme une catastrophe pour l'OM, la période actuelle de l'OM tant à penser l'inverse. Daniel Riolo s'amuse d'ailleurs de la situation pour rappeler que tout le monde a déjà oublié le milieu de terrain français à Marseille. Une belle humiliation.

Placé sur la liste de la transferts durant l'été après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan ce qui a été vu par de nombreux observateurs comme un gros coup dur pour l'OM. Cependant, alors que les Marseillais sont sur une excellente série, Daniel Riolo estime que tout le monde a déjà oublié Adrien Rabiot à l'OM.

«Il est plus là, et en fait, on l'a complètement oublié» « Je me souvenais plus qui jouait au milieu de terrain à l'OM l'année dernière (Adrien Rabiot), il est plus là, et en fait, on l'a complètement oublié. Il faudrait peut-être se dire que c'est peut-être pour ça que ça joue un peu plus vite. On a tous oublié qu'il n'était plus là. C'est un constat, le jeu est un peu plus direct », assure le journaliste de RMC au micro de l'After Foot avant de poursuivre.